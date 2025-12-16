শাবিপ্রবি
বিজয় দিবসের ভোজে ব্রয়লার মুরগির মাংস, শিক্ষার্থীদের বয়কট
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ভোজে (ফিস্ট) ব্রয়লার মুরগির মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করায় তা বয়কট করেছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের বয়কটের মুখে নতুন করে ভোজ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) বিকেল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ফেসবুক গ্রুপে ভোজ বয়কটের ডাক দেন শিক্ষার্থীরা।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যায় শাহপরাণ হলের শিক্ষার্থীরা ভোজ বর্জনের ডাক দিয়ে খাবারের গাড়ি আটকে দেন। পরে একে একে অন্যান্য হলের শিক্ষার্থীও ভোজ বয়কট করেন। ছেলে ও মেয়েদের আবাসিক হলের নোটিশ বোর্ডে ভোজ বয়কটের পোস্টার সাঁটানো হয়। ছেলেদের আবাসিক হলগুলোতে শিক্ষার্থীরা ‘মুরগি না গরু, গরু, গরু’, ‘পোল্ট্রি না ছাগল, ছাগল ছাগল’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ভোজ উপলক্ষে আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৩০ টাকা করে নিয়েছে হল কর্তৃপক্ষ। প্রতিবার ভোজে উন্নতমানের খাবারের আশ্বাস দিলেও এবার খাবারের তালিকায় ব্রয়লার মুরগির মাংস ও ডিম রাখা হয়।
শিক্ষার্থীদের বর্জনের মুখে আবাসিক হলগুলোতে ফের বিজয় ভোজ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
বিজয় ২৪ হলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম বলেন, ‘শাকসু নির্বাচনের ব্যস্ততার কারণে আবাসিক হলে ভোজের বিষয়টি আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক প্রভোস্টের ডেকে অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে ভোজ আয়োজন করা সম্ভব হবে, তা নিয়ে আলোচনা করি। এছাড়া বাবুর্চি না পাওয়ার মতো টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে এই জটিলতা দেখা দিয়েছে।’
শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে আগামীকাল বা পরশু নতুনভাবে প্রতিটি হলে আবার আলাদাভাবে ভোজ আয়োজন করা হবে জানান উপাচার্য।
