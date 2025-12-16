শেকৃবিতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিজয় দিবস উদযাপন

শেকৃবিতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিজয় দিবস উদযাপন
দিনভর নানান আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল ৬টা ১০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংলগ্ন একাডেমিক ভবনের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির সূচনা করা হয়।
জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শেকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল লতিফ। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. বেলাল হোসেন। এরপর শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
এরপর উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল লতিফের নেতৃত্বে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
বিজয় দিবস উপলক্ষে অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল- সকাল ৯টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, দুপুর ২টায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় তিনটি ক্যাটাগরিতে শেকৃবির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানরা অংশগ্রহণ করে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল ভলিবল, পিলো পাসিং, ভারসাম্য দৌড়, মোরগ লড়াই ও দৌড় প্রতিযোগিতা।
এছাড়াও বিভিন্ন আবাসিক হল, একাডেমিক ভবন, শেকৃবি টিএসসি কমপ্লেক্সসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে খাবার বিতরণ করা হবে।
