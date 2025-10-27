ঢাবির হলে ধূমপানে জরিমানা, মাদক সেবনে বহিষ্কার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল প্রাঙ্গণে ধূমপান ও মাদক সেবন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে হল প্রশাসন।
হলটিতে ছাত্রদের ধূমপান করলে জরিমানা ও মাদক সেবনে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানকার পরিবেশ সুস্থ, নিরাপদ ও শিক্ষাবান্ধব রাখতে এ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) হল প্রভোস্ট স্বাক্ষরিত এক নোটিশে জানানো হয়, হল প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে ধূমপান করতে দেখা গেলে সরকারি আইন অনুযায়ী সর্বনিম্ন ৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।
একই সঙ্গে নোটিশে উল্লেখ করা হয়, ইয়াবা, গাঁজা, হেরোইনসহ যে কোনো মাদকদ্রব্য সেবন বা সংরক্ষণের প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে অবিলম্বে হল থেকে বহিষ্কার করা হবে।
হল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য হলো হলের সব শিক্ষার্থীর জন্য একটি পরিচ্ছন্ন, শান্তিপূর্ণ ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা। নোটিশে সব আবাসিক শিক্ষার্থীকে হলের নিয়ম-কানুন কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।
