মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়া অব্যবস্থাপনার ফল
রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খসে পড়ে এক পথচারীর মৃত্যুর ঘটনাকে দেশের প্রকৌশল খাতের অব্যবস্থাপনা, দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, যোগ্যদের পরিবর্তে অযোগ্যদের নিয়োগ এবং প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার দুঃসহ পরিণতি হিসেবে মন্তব্য করেছে ইঞ্জিনিয়ার্স রাইটস মুভমেন্ট।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেলে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির নেতারা এ মন্তব্য করেন।
তারা বলেন, হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যয়ে নির্মিত মেট্রোরেল প্রকল্পে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, দুর্নীতি এখন দেশের প্রকৌশল খাতের সর্বস্তরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। নিয়োগ, টেন্ডার প্রক্রিয়া, মালামাল কেনা থেকে শুরু করে প্রকল্প তদারকিসহ প্রতিটি ধাপে অনিয়ম ও অবহেলা বিরাজ করছে।
সংগঠনটির নেতারা অভিযোগ করেন, দেশের টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে একটি প্রভাবশালী ‘ডিপ্লোমা সিন্ডিকেট’ গড়ে উঠেছে, যারা কোটার সুবিধা ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও কারিগরি পদগুলো দখল করে রেখেছে। এর ফলে বুয়েট, রুয়েট, কুয়েট, চুয়েট, সাস্ট ও অস্টসহ নামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা মেধাবী বিএসসি ইঞ্জিনিয়াররা সরকারি চাকরিতে প্রবেশে নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ছেন। নবম ও দশম গ্রেডের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদেও তাদের অংশগ্রহণ সীমিত করে শুধু কোটাভিত্তিক ডিপ্লোমাধারীদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।
সংবাদ সম্মেলন থেকে বলা হয়, বর্তমানে প্রকৌশল খাতের অনেক সিদ্ধান্তমূলক পদে নন-টেকনিক্যাল ব্যক্তি যেমন- বাংলা, সমাজবিজ্ঞান কিংবা প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তাদের বসানো হচ্ছে, যা দেশের অবকাঠামোগত নিরাপত্তাকে মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।
সংগঠনটি জানায়, মেট্রোরেল প্রকল্প পরিচালনাকারী ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে এখনো পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট সার্ভিস রুল বা অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন করা হয়নি। অন্যদিকে, দুর্নীতি ও বৈষম্য নিরসনে গঠিত বিভিন্ন সরকারি কমিটি প্রতিশ্রুত ফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে, সেসব কমিটি সময়মতো প্রতিবেদন দিতে পারেনি। অথচ কোনো জবাবদিহি ছাড়াই তাদের মেয়াদ বারবার বাড়ানো হচ্ছে।
