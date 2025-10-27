শাকসু নির্বাচন
নভেম্বরে ভোটসহ দুই দিনের মধ্যে রোডম্যাপ চান শিক্ষার্থীরা
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে ১৩ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে নির্বাচনের তারিখ ও রোডম্যাপ ঘোষণা না করায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবি, আগামী দুই দিনের মধ্যে নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রকাশ করতে হবে এবং নভেম্বর মাসের মধ্যেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন-১ এর সামনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরীর উপস্থিতিতে কমিশনের ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আব্দুল কাদির।
ঘোষিত কমিশনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইপিই) বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং আরও ১২ জন শিক্ষককে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
কমিশন ঘোষণার সময় উপস্থিত শিক্ষার্থীরা রোডম্যাপ ও নির্বাচনের তারিখ জানতে চান। এসময় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী মোস্তাকিম বিল্লাহ বলেন, “আমরা আগামী দুই দিনের মধ্যে নির্বাচনের রোডম্যাপ দেখতে চাই।”
সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ফয়সাল হোসেন বলেন, শাকসু নির্বাচনের দাবিতে শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা শুরু থেকেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দেখা যায়নি। প্রশাসনের প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে। তবে নভেম্বর মাসেই নির্বাচন আয়োজন করতে হবে, নাহলে সময়মতো তা আয়োজন করা অসম্ভব।
শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরী বলেন, নির্বাচন কমিশনই শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কমিশনের পক্ষ থেকেই রোডম্যাপ ও তারিখ ঘোষণা আসবে। আমরা চাই, একটি উৎসবমুখর পরিবেশে শিক্ষার্থীরা শাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক।
