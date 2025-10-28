শিক্ষার্থী সহায়তা-গবেষণা
নবম পে-কমিশনের কাছে হাজার কোটি টাকা চাইলো ঢাবি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদান ও আন্তর্জাতিক চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চমানের গবেষণা উৎসাহিত করতে হাজার কোটি টাকা অনুদান চেয়েছে ঢাবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন প্রস্তাবনা কমিটি নবম পে-কমিশনের কাছে এ অনুদান তহবিলের প্রস্তাবনা করেছে।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ঢাবির প্রশাসনিক ভবনে অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। নবম পে- কমিশনের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন-ভাতা প্রস্তাবনা সংক্রান্ত বিষয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়।
প্রস্তাবনায় গবেষণা অনুদান, অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মাসিক বৃত্তি ও উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন খাতে আনুপাতিক হারে অনুদান বৃদ্ধির বিষয়ে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি বর্তমান অবস্থান ও পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন-ভাতা যৌক্তিক হারে বাড়ানোর বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
প্রস্তাবনা কমিটির দাবি, ঢাবির শিক্ষক ও কর্মচারীদের এই প্রস্তাবনা দেশের উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলীর মানোন্নয়ন করবে। পাশাপাশি সরকারি চাকরিজীবীদের জীবনযাত্রার মান সুনিশ্চিত করার দাবিকে এটি প্রতিফলিত করে।
তারা উল্লেখ করেন, পে-কমিশনের মাধ্যমে এই দাবিগুলোর বাস্তবায়ন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখতে মেধাবীদের আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে। একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে যা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
সংবাদ সম্মেলনে প্রস্তাবনা কমিটির সদস্য সচিব ড. শাফি মো. মোস্তফাসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
