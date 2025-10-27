বেরোবিতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন হতে বাধা নেই

বেরোবিতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন হতে বাধা নেই
রংপুরে অবস্থিত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ছাত্র সংসদ নীতিমালা অনুমোদন দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পথে আর কোনো বাধা রইলো না।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী।
উপাচার্য বলেন, ‘ছাত্র সংসদ নীতিমালা পাস হয়েছে। আগামীকালই গেজেট প্রকাশিত হতে পারে। ফলে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ হতে আর বাধা নেই।’
এর আগে ছাত্র সংসদ আইনের খসড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদনের পর রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাওয়ার পর বিধানটি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্য দিয়ে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আর কোনো বাধা রইলো না।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ইলিয়াস প্রামানিক বলেন, ‘রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ আইন আজ বিকেলে অনুমোদিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।’
এর আগে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনে নামেন বেরোবির শিক্ষার্থীরা। ১৭ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর ফটকে প্রতিষ্ঠানটির আট শিক্ষার্থী আমরণ অনশনে বসেন। তাদের অনশন ভাঙার সময় ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ছাত্র সংসদ আইন পাস করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উপাচার্য।
২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ক্যাম্পাসে এক সময় নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের একচেটিয়া প্রভাব থাকায় নির্বাচন আয়োজনের উদ্যোগও ব্যাহত হয়। তবে বর্তমান প্রশাসনের উদ্যোগে অবশেষে ১৭ বছরের অচলাবস্থার অবসান ঘটল বলে মনে করছেন শিক্ষার্থীরা।
ফারহান সাদিক সাজু/এসআর/জিকেএস