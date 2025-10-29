আবদুল হাই শিকদার
শেখ হাসিনার আমলে অন্তত ৭০ সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে
বিশিষ্ট গবেষক ও দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক কবি আবদুল হাই শিকদার বলেছেন, ‘গত ১৫ বছরে শেখ হাসিনার আমলে অন্তত ৭০ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। দুই হাজারের বেশি সাংবাদিকের হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সিনিয়র সাংবাদিক আবুল আসাদের মতো মানুষকেও তার নিজের চেম্বারে নির্যাতন করা হয়েছে।’
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ক্লাবের ৩য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত ‘চব্বিশের অভ্যুত্থানে ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের ভূমিকা’ শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।
আবদুল হাই শিকদার বলেন, ‘জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা আকবর কবির একবার বলেছিলেন, এ সাংবাদিক সম্প্রদায় পুরোপুরি বিবেকবর্জিত, চরিত্রহীন ও ক্রয়যোগ্য। কিন্তু আমি বলব, সাংবাদিকতা এমন একটি পেশা যেখানে সব জানতে হয়, সব বুঝতে হয়। সাংবাদিকের কাজ সত্য বলা— সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলা। খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় কারাভোগ করতে হয়েছে। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চারটি মামলা দেওয়া হয়েছে— প্রধানমন্ত্রীকে হত্যাচেষ্টা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও অন্যান্য অভিযোগে। অথচ আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। এ রাষ্ট্র গঠনে আমারও ভূমিকা আছে।’
তিনি বলেন, ‘সংবাদ হলো মানুষের খবর ও চিন্তার কালেকশন। আর পত্রিকা হলো সমাজের আয়না— সমাজের প্রকৃত দর্পণ। শাসক সমাজ সংবাদ দেখলে ভীত হয়, কারণ সংবাদপত্র সমাজের চতুর্থ স্তম্ভ। এ চতুর্থ স্তম্ভটি বাংলাদেশে মারাত্মকভাবে অবমানিত হয়েছে। সংবাদপত্র হলো সাধারণ মানুষের স্কুল। পৃথিবীতে অনেক প্রাণী আছে, যাদের কোনো স্কুল নেই— তারা প্রকৃতির পাঠশালা থেকে শিক্ষা নেয়। তেমনি সংবাদপত্রই হলো মানুষের প্রকৃত পাঠশালা, যেখানে সমাজ প্রতিনিয়ত শেখে ও নিজেকে গড়ে তোলে।’
অনুষ্ঠানে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুল-আওয়াল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. শামীম আহসান, যুগান্তরের সহ-সম্পাদক এমদাদুল হক, ইত্তেফাকের রাজনীতি ও নির্বাচন-বিষয়ক সম্পাদক মো. সাইদুর রহমান, পাবনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
