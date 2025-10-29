ভর্তিচ্ছুদের হয়রানি রোধে ঢাবি প্রশাসনকে শিক্ষার্থীদের স্মারকলিপি

ভর্তিচ্ছুদের হয়রানি রোধে ঢাবি প্রশাসনকে শিক্ষার্থীদের স্মারকলিপি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ ব্যাচে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের হয়রানি রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে ঢাবির প্রশাসনিক ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশার নিকট স্মারকলিপি দেন তারা।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ভর্তি প্রক্রিয়ায় আমরা আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া প্রত্যক্ষ করতে পারিনি। ভর্তি হতে আসা শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি এবং হয়রানি নিয়ে প্রশাসনের নীরবতা আমাদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। প্রতিবছর আমরা লক্ষ্য করি, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিক্ষার্থীরা ভর্তি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে বিভ্রান্তি, দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট, আবাসন সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা ও আর্থিক লেনদেনের জটিলতা ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হন। এসব সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে এগিয়ে আসতে হবে।
স্মারকলিপি প্রদানকারী শিক্ষার্থী ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল সংসদের কার্যনির্বাহী সদস্য সাদিক মুনেম বলেন, ‘প্রশাসনের সদিচ্ছা আছে কিন্তু কীভাবে কী করলে শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ সুবিধাভোগী হবে এটা ওনারা কিছু ক্ষেত্রে ধরতে পারেন না। ভর্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে সিট বণ্টন সামগ্রিক ভর্তি প্রক্রিয়ার একটি রোড ম্যাপ আমরা প্রশাসনকে দিয়েছি। আমরা চাই সব শিক্ষার্থী যেন বিনা ভোগান্তিতে এক প্রহরের মধ্যে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করতে পারেন।’
এ বিষয়ে ডাকসু কার্যকরী সদস্য আনাস ইবনে মুনির বলেন, ‘প্রশাসনের সহযোগিতা পেলে ডাকসু সব ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে প্রস্তুত। হয়রানি ও ভোগান্তি শিক্ষার্থীদের অধিকার ক্ষুণ্নের সামিল।’
এফএআর/আরএইচ