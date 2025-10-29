  2. ক্যাম্পাস

ঢাবিতে ভর্তি আবেদন শুরু, জেনে নিন যোগ্যতা ও পরীক্ষার সূচি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
ঢাবিতে ভর্তি আবেদন শুরু, জেনে নিন যোগ্যতা ও পরীক্ষার সূচি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় থেকে শুরু হয় এ কার্যক্রম।

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা আগামী ১৬ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত পছন্দের ইউনিটগুলোতে আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ৫০ টাকা।

আবেদনের যোগ্যতা ও ফি

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক বা সমমান এবং ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী ইউনিটভিত্তিক আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা (চতুর্থ বিষয়সহ) নিম্নরূপ—

বিজ্ঞান ইউনিটে আবেদন করতে হলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক (চতুর্থ বিষয়সহ) পরীক্ষায় প্রাপ্ত ন্যূনতম মোট জিপিএ হতে হবে ৮.০, এবং আলাদাভাবে দুই পরীক্ষায় ৩.৫-এর কম নয়।

কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটে জিপিএর ন্যূনতম যোগফল ৭.৫, এবং প্রতিটি পরীক্ষায় ৩.০-এর কম নয়।

ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ক্ষেত্রেও মোট জিপিএ ৭.৫ এবং আলাদাভাবে ন্যূনতম ৩.০ থাকতে হবে।

চারুকলা ইউনিটের জন্য ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.৫, এবং প্রতিটি পরীক্ষায় ৩.০-এর কমচে নয়।

ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি ও মানবণ্টন
ভর্তি পরীক্ষাগুলো আগামী ২৮ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। চারুকলা ও আইবিএ ইউনিট ছাড়া অন্য ইউনিটগুলোর পরীক্ষা ঢাকাসহ দেশের আটটি বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি

কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় শুরু হয়ে চলবে দুপুর ১২.৩০ পর্যন্ত। বিজ্ঞান ইউনিটের পরীক্ষা ২০ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় শুরু হয়ে চলবে দুপুর ১২.৩০ পর্যন্ত।

ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় শুরু হয়ে চলবে দুপুর ১২.৩০ পর্যন্ত। চারুকলা ইউনিটের (সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন) পরীক্ষা ২৯ নভেম্বর এবং আইবিএ ইউনিটের পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর সকাল ১০টায় শুরু হয়ে চলবে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

মানবণ্টন
চারুকলা ইউনিট ছাড়া অন্য সব ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা হবে মোট ১২০ নম্বরের ওপর। এর মধ্যে ৬০ নম্বরের বহুনির্বাচনী (এমসিকিউ) এবং ৪০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা থাকবে। চারুকলা ইউনিটে ৪০ নম্বরের এমসিকিউ এবং ৬০ নম্বরের অঙ্কন পরীক্ষা হবে।

ভর্তি পরীক্ষার পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ২০ নম্বর যুক্ত করে চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হবে।

এফএআর/এমকেআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।