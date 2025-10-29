ব্রাকসুতে ১৩ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শিক্ষার্থীরা
প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবারের মতো বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে মোট ১৩টি পদে শিক্ষার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ছাত্র সংসদ বিধিমালা অনুমোদনের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব নাঈমা খন্দকারের সই করা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সংসদে মোট ১৫টি পদ থাকবে। এর মধ্যে ১৩টি পদে শিক্ষার্থীরা সরাসরি ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। বাকি দুটি পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকবেন সংসদের সভাপতি হিসেবে এবং কোষাধ্যক্ষ থাকবেন কোষাধ্যক্ষ পদে।
অনুমোদিত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার ১৩টি পদ হলো- সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র বিষয়ক সম্পাদক, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক, ক্যারিয়ার ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, ক্রীড়া ও সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক, পরিবহন সম্পাদক, প্রকাশনা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক এবং ৩ জন নির্বাহী সদস্য।
শিক্ষার্থীদের দাবি, নভেম্বর মাসের মধ্যেই যেন নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, আগামী শনিবার (১ নভেম্বর)-এর মধ্যে নির্বাচন কমিশন গঠনের কাজ শেষ করার প্রস্তুতি চলছে।
উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ১২ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। দীর্ঘ ১৭ বছরের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন-সংগ্রামের পর ছাত্র সংসদ অনুমোদনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই পুরো ক্যাম্পাসে বইছে উচ্ছ্বাস ও আনন্দের ঢেউ।
ফারহান সাদিক সাজু/এনএইচআর/এমএস