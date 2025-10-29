  2. ক্যাম্পাস

শাবিপ্রবির লাইফ সায়েন্স বিভাগের নতুন ডিন অধ্যাপক ফারুক

প্রকাশিত: ০৮:২২ পিএম, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) লাইফ সায়েন্স অনুষদের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফারুক মিয়া।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকাল ১০টায় আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এসময় অনুষদভুক্ত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি এবং বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে, গত ২১ অক্টোবর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফারুক মিয়াকে ডিনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য একটি অফিস আদেশ জারি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

আদেশে বলা হয়, শাবিপ্রবির স্কুল অব লাইফ সায়েন্সেসের ডিন হিসেবে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুনের মেয়াদ ২৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে পূর্ণ হবে। এ প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফারুক মিয়াকে ২৯ অক্টোবর থেকে পরবর্তী দুই বছরের জন্য স্কুল অব লাইফ সায়েন্সেসের ডিন নিযুক্ত করা হলো।

এ বিষয়ে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফারুক মিয়া বলেন, আজ থেকে স্কুল অব লাইফ সায়েন্সেসের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছি। সবার আন্তরিক সহযোগিতায় যথাযথভাবে এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করবো। সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করছি।

