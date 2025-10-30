অনুষ্ঠানে ‘ফ্যাসিবাদের পৃষ্ঠপোষক’ শিক্ষক, বর্জন ছাত্রনেতাদের

  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:২২ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) জুলাই সনদ বিষয়ে এক অনুষ্ঠানে ‘ফ্যাসিবাদের পৃষ্ঠপোষক’ অধ্যাপক উপস্থিত থাকার অভিযোগ এনে তা বর্জন করেছেন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এস এম ফরহাদসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিরা।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাবে অনুষ্ঠিত ওই যুব নীতিনির্ধারণী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আইনুল ইসলামের উপস্থিতিকে অগ্রহণযোগ্য বলে আখ্যা দেন তারা।

এসময় ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ বলেন, অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, সবাই জুলাইয়ের অংশ। কিন্তু কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থী যদি জুলাইবিরোধী হয়ে থাকেন, তার উপস্থিতি আমাদের কাছে মোটেও প্রত্যাশিত নয়। আজকের অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আইনুল ইসলাম উপস্থিত আছেন, যিনি ফ্যাসিবাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পরিচিত এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ডকুমেন্টস রয়েছে। তার উপস্থিতি আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক।

ফরহাদ আরও বলেন, অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল জুলাই সনদ। অথচ সেখানে একজন শিক্ষক উপস্থিত আছেন, যিনি জুলাইবিরোধী। এই কারণে আমরা ডাকসু, জাকসু, রাকসু ও চাকসুর ছাত্র প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানটি বর্জন করেছি।

অনুষ্ঠানে জাকসু সাধারণ সম্পাদক মো. মাজহারুল ইসলাম ও রাকসু সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দীন আম্মার উপস্থিত ছিলেন।

