ঢাবি সংগীত বিভাগে দুদিনব্যাপী কর্মশালা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) সংগীত বিভাগের উদ্যোগে ‘টেলিভিশন প্রোডাকশন অ্যান্ড প্রোগ্রাম মেনেজম্যান্ট’ শীর্ষক দুদিনব্যাপী কর্মশালা চলছে।
গতকাল বুধবার (২৯ অক্টোবর) আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কর্মশালা উদ্বোধন করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগীত বিভাগের চেয়ারপারসন ড. প্রিয়াংকা গোপ সভাপতিত্ব করেন। দুদিনব্যাপী এ কর্মশালায় মোট আটটি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সেশন অনুষ্ঠিত হবে।
এসব সেশন পরিচালনা করবেন দীপ্ত টিভির অনুষ্ঠান প্রধান এজাজ উদ্দিন আহমেদ, গবেষক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ড. ইসলাম শফিক, সাউন্ড ডিজাইনার নাহিদ মাসুদ, সংগীত পরিচালক সৈয়দ সাবাব আলী আরজু, সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার জিয়াউল হাসান পিয়াল, চিত্রগ্রাহক জ্যাকব সানী ডি রোজারিও এবং সংগীত প্রযোজক অর্ক সুমন।
অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা সময়োপযোগী এ কর্মশালা আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। এ ধরনের কর্মশালা ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক আরও জোরদার করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
কর্মশালায় সংগীত বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।
