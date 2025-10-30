পাবিপ্রবি
ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই বিভাগের হাতাহাতি, শিক্ষকসহ আহত ৮
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পাবিপ্রবি) আন্তঃবিভাগ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে রসায়ন বিভাগ এবং ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইসিই) বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে খেলার দ্বিতীয়ার্ধে একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে দু’পক্ষ মাঠে নেমে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় তিন শিক্ষকসহ অন্তত ৮ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
আহত তিন শিক্ষক হলেন- রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান রতন কুমার পাল, গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. রফিকুল ইসলাম এবং সহকারী প্রক্টর বায়েজিদ হাসান। অপরদিকে আহত শিক্ষার্থীদের রয়েছে- রসায়ন বিভাগের নুহাশ, ইইসিই বিভাগের মারুফ খান, নাছির, অয়ন, ইব্রাহিম এবং ইমদাদুল হক।
প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে মাঠে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে উভয় বিভাগের শিক্ষার্থীরা মাঠে নেমে পড়ে এবং হাতাহাতি শুরু হয়। দর্শক মাঠে নামার কারণে মারামারি চূড়ান্ত আকার ধারণ করেন।
ইইসিই বিভাগের খেলোয়াড় ইমদাদুল হক জানান, তিনি ফাউল না করেও প্রতিপক্ষের লাথি খান। এ ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলেও তাকে পিছন থেকে ঘুষি মারা হয়।
রসায়ন বিভাগের খেলোয়াড় রিজভী বলেন, বল নিয়ে দৌড়ানোর সময় বিপক্ষ দলের কেউ আমাকে ধাক্কা দিলে আমি পড়ে যাই। তবে জোরে ধাক্কা খেয়ে ডিগবাজি খাওয়ার সময় অন্য এক প্লেয়ারের গায়ে আমার পা লাগে। এরপর দেখি ওদের দুই-তিনজন প্লেয়ার আমাকে ঘিরে ধরে আছেন। মাঠের পাশে হইচই শুরু হয়, কেউ চিৎকার করছে ‘মার মার’। এরপরই পুরো মাঠে মারামারি ছড়িয়ে পড়ে।
সহকারী প্রক্টর ড. মো. আতিকুর রহমান বলেন, খেলার সময় ফাউলকে কেন্দ্র করে এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ মাঠে নেমে পড়ে এবং মারামারি ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের থামাতে গিয়ে শিক্ষকরা আহত হয়েছেন। উভয় পক্ষের শিক্ষার্থীরাও আহত হয়েছেন। বর্তমানে প্রক্টর ছুটিতে আছেন, তিনি ক্যাম্পাসে এসে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কারুজ্জামান খান ফোনে জানান, আমি ছুটিতে আছি। ক্যাম্পাসে এসে সব পক্ষকে নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করবো।
