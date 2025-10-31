ক্যাম্পাসে নারীদের নিরাপত্তার দাবিতে বাকৃবিতে মানববন্ধন
গোপনে নারী সহপাঠীদের অপ্রীতিকর ও অপ্রস্তুত ছবি তুলে সিনিয়র ভাইকে দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগের শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৭টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেআর মার্কেটের সামনে ওই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানানো হয়।
ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী সহপাঠীরা দাবি করেন, এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে হবে। অভিযুক্ত দুজন শরীফ ইসতিয়াক আকাশ আকাশ ও দেবশ্রী দত্ত রাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা ও ডিগ্রি বাতিল করতে হবে। কিন্তু অভিযুক্তরা দুদিন আগে তাদের অপরাধ স্বীকার করলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও যৌন নিপীড়ন বিরোধী সেলের পক্ষ থেকে কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ না নেওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেন সহপাঠীরা।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বিভাগের চতুর্থ বর্ষের এক নারী শিক্ষার্থী বলেন, আমরা কেবল রাত্রীর মোবাইল জব্দ করতে পেরেছি। তবে আকাশের মোবাইল আরও ছবি, ডকুমেন্টস থাকতে পারে। কেননা তারা দুই বছর ধরে এসব করে আসছে। তাই আকাশের ফোন ও সব যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত জব্দ করতে প্রশাসন উদ্যোগ গ্রহণ করুক। যেহেতু অনলাইনের যুগ, সেহেতু নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার হুমকি থেকে যায়।
শিক্ষার্থীরা আরও বলেন, আমরা অভিযুক্তদের অতি দ্রুত জনসম্মুখে শাস্তি দাবি করছি। অপরাধীদের ছেড়ে দিলে, ভবিষ্যতে এরকম অপরাধ বৃদ্ধি পাবে। এগুলো একমাত্র বিকৃত মস্তিষ্কের ঘৃণিত কাজ। তাই এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে নৈতিক শিক্ষা ও নৈতিকতা চর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন শিক্ষার্থীরা।
