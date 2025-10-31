  2. ক্যাম্পাস

পদত্যাগের পোস্ট দিয়ে আবার মুছে ফেললেন জবি ছাত্রশক্তি নেতা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১৭ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
ফয়সাল মুরাদ

জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে অভিযোগ করে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে ফেসবুক পোস্ট দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা জাতীয় ছাত্রশক্তির আহ্বায়ক ফয়সাল মুরাদ। তবে এর কিছুক্ষণ পরই পোস্টটি নিজের টাইমলাইন থেকে মুছে ফেলেন তিনি।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে ফেসবুক পোস্ট দিয়ে আবার মুছে ফেলেন ফয়সাল।

পোস্টে তিনি লেখেন, ‘জকসু নিয়ে জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় কমিটির তেমন কোনো চিন্তাভাবনা নেই। তারা শুধু ডাকসু নিয়েই ব্যস্ত ছিল, আর এখন কেন্দ্রীয় কমিটিতে পদ ভাগাভাগির দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত। আমরা যারা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশক্তির রাজনীতি করেছি, তাদের প্রতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে।’

ফয়সাল আরও বলেন, ‘আমি সংগঠনের আহ্বায়ক হিসেবে সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দিয়ে দায়িত্ব পালন করে এসেছি। তবে আমার সহকর্মীদের অন্ধকারে রেখে, তাদের একাডেমিক জীবনের ক্ষতি করে, রাজনৈতিক স্বপ্নগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে সেই দায় আমি আর বহন করতে পারবো না। তাই আমি সংগঠনের দায়িত্ব থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়েছি।’

এ বিষয়ে ফয়সাল মুরাদের সঙ্গে একাধিকবার মোবাইলফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

