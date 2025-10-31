  2. ক্যাম্পাস

জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাবি সভাপতি তাহমিদ, সম্পাদক আল আমিন

প্রকাশিত: ১১:০৬ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
সভাপতি তাহমিদ আল মুদাসসির (বামে) ও সাধারণ সম্পাদক আল আমিন সরকার

‌‘বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ’র পুনর্গঠনের ধারাবাহিকতায় ‘জাতীয় ছাত্রশক্তি’র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান ও সাধারণ সম্পাদক আবু বাকের মজুমদার সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

নবঘোষিত কমিটিতে সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন তাহমিদ আল মুদাসসির। আর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন আল আমিন সরকার।

আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশের নির্দেশনা দিয়েছে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

