জাবিতে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে প্রাণ গেলো আরেক শ্রমিকের

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৪ এএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন ১০তলাবিশিষ্ট চতুর্থ শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টারে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে রাকিব (২৬) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে নির্মাণাধীন ভবনের আটতলা থেকে ভবনের ময়লা নিয়ে নামছিলেন নির্মাণশ্রমিক রাকিব। এসময় ময়লার বস্তা দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বস্তাসহ তিনি পড়ে যান। সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে তাৎক্ষণিকভাবে প্রথমে সাভারের ইসলামিয়া মেডিকেলে নেন। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তার শারীরিক অবস্থা গুরুতর দেখে দ্রুত সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। এনাম মেডিকেল কলেজের দায়িত্বরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত রাকিবের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার বাঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নে।

পড়ে গিয়ে শ্রমিক নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেন উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান।

তিনি বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। এ বিষয়ে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রশাসনিক সভা ডেকে তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তদন্ত কমিটি খতিয়ে দেখবে এ বিষয়ে কোনো নিয়মতান্ত্রিক ত্রুটি আছে কি-না।

সভায় আপাতত নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া নিহতের পরিবারকে প্রাথমিকভাবে দুই লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান উপ-উপাচার্য।

এর আগে, গত ১ আগস্ট নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে আরিফুল ইসলাম নামের এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়।

