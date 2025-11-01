জকসু সামনে রেখে জবি ছাত্রদলের মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের প্রাক্কালে মাসব্যাপী নানা আয়োজনের সূচি ঘোষণা করেছে শাখা ছাত্রদল। শিক্ষার্থীদের একাডেমিক, সাংস্কৃতিক, পেশাগত ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যেই এসব কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল ও সদস্যসচিব শামসুল আরেফিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করা হয়।
তালিকা থেকে জানা যায়, আগামীকাল রোববার (২ নভেম্বর) শুরু হবে আয়োজনের প্রথম কর্মসূচি ‘ফিটনেস স্ক্রিনিং ও ফিজিওথেরাপি ক্যাম্প’ দিয়ে। ৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে ‘ফ্রিল্যান্সিং ও ডিজিটাল মার্কেটিং: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিকল্প আয়ের উৎস’ শীর্ষক সেমিনার।
৬ নভেম্বর শুরু হবে ক্যাম্পাস সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্যোগ ‘আমাদের ক্যাম্পাস আমরাই গড়বো’ ক্যাম্পেইন। ৯ নভেম্বর আয়োজন করা হবে ‘মেধাবী সংবর্ধনা’, আর ১০ নভেম্বর ‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা’ শিরোনামে অনুষ্ঠিত হবে আলোচনা সভা।
১১ নভেম্বর থাকবে ‘বিদেশে উচ্চশিক্ষা, বৃত্তির সুযোগ ও আইইএলটিএস, টোফেল, জিআরই, এসএটি এবং জিম্যাট প্রশিক্ষণ সুবিধা’ নিয়ে সেমিনার। ১২ নভেম্বর আয়োজিত হবে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ‘স্তন ক্যান্সার ও এর পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি’।
পরদিন ১৩ নভেম্বর উদ্বোধন করা হবে ‘মেডিকেল ডিসপ্যাচ বুথ’ এবং অনুষ্ঠিত হবে ‘রক্তদান কর্মসূচি’। ১৬ নভেম্বর হবে ‘কেমন বিশ্ববিদ্যালয় চাই’ ক্যাম্পেইনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।
এছাড়া ১৭ নভেম্বর থাকছে রম্য বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ১৮ নভেম্বর আয়োজিত হবে চাকরি মেলা, সিভি লেখা, সফট স্কিল উন্নয়ন ও চাকরির সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
এরপর ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ইনডোর ও আউটডোর গেমস প্রতিযোগিতা। মাসের শেষ দিকে, ২৩ নভেম্বর আয়োজন করা হবে প্রযুক্তিনির্ভর সেমিনার ‘ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডেটা ও রোবোটিকস’ শীর্ষক অনুষ্ঠান। ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যান্ডিং: জাতীয় ও বহুজাতিক কোম্পানি এবং অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে সহযোগিতা’ শীর্ষক সেমিনার।
এছাড়া আগামী ৪ নভেম্বর থেকে প্রতিদিন দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে ‘হঠাৎ কুইজ প্রতিযোগিতা’— যা মাসব্যাপী চলবে।
এছাড়া নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলের জন্য ছাত্রদল বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। ছাত্রদল জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে–চারটি বুকসেলফ প্রদান, বিসিএস ও ইসলামিক বই সরবরাহ, ফ্রিডম বেল্ট প্রদান, প্রতি ফ্লোরে ফার্স্ট এইড বক্স স্থাপন, প্লেট ও পানির গ্লাস প্রদান, ইনডোর গেম আয়োজন, রম্য বিতর্ক ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন, পাঁচতলায় পর্দা ও পাইপ প্রদান, রুমের সামনে ডাস্টবিন স্থাপন, জুতার তাক প্রদান, যোগব্যায়াম ম্যাট প্রদান, গরম ও ঠান্ডা পানির ফিল্টার স্থাপন এবং বিশেষ বৃত্তি প্রদান।
মাসব্যাপী কর্মসূচির বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল সবসময় পাশে থেকে শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করেছে। ৫ আগস্টের আগে এবং পরে সবসময় আমরা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করতে চেয়েছি। জগন্নাথ কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ক্ষেত্রেও ছাত্রদলের একটি অনবদ্য ভূমিকা ছিল। এটি আমাদের প্রাণের ক্যাম্পাস। আমরা এই ক্যাম্পাসকে মনেপ্রাণে ধারণ করি।
ছাত্রদল নেতা মেহেদী হাসান হিমেল আরও বলেন, আমাদের এই কর্মসূচি জকসুকে সামনে রেখে নয় বরং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে আমাদের এই কর্মসূচি। ছাত্রদল অতীতেও শিক্ষার্থীদের পাশে থেকেছে, আগামীতেও পাশে থাকবে।
