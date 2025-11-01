  2. ক্যাম্পাস

ঢাবির ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ৭৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০১ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
টিএসসি মিলনায়তনে স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা/ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ৭৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়েছে।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে ৭৫ বছর পূর্তি স্মারক বক্তৃতা দিয়ে এ উদ্‌যাপন শুরু হয়।

ঢাবির সাবেক উপাচার্য এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. পারভীন হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাবির কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান।

অনুষ্ঠানে ‘ক্রিটিক অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ইন দ্য ডিকলোনাইজেশন অব নলেজ’ শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ ফরিদ আলাভাস। তিনি তার বক্তৃতায় বিশ্বজুড়ে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক ধারার মূল্যায়ন করেন এবং এ ক্ষেত্রে প্রাচ্য ধারার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক পারভীন হাসান বিভাগের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার আয়োজনের ভাবনাকে স্বাগত জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বাংলাদেশে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

