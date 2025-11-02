ঢাবি শিক্ষককে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে মশাল মিছিল

ঢাবি শিক্ষককে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে মশাল মিছিল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষক ও সহকারী প্রক্টর শেহরীন আনিম ভূইয়া মোনামীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় সাংবাদিক মুজতবা খন্দকারের বিচার দাবিতে মশাল মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে দেশব্যাপী নারীদের নিয়ে অব্যাহত শ্লাটশেমিং ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেওয়া সব অপরাধীর বিচার দাবি করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) একদল শিক্ষার্থী।
শনিবার (১ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের হলপাড়া থেকে মিছিল নিয়ে মুহসিন হল ও ভিসি চত্বর হয়ে রাজু ভাষ্কর্য সংলগ্ন যাত্রী ছাউনিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা।
এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নবনির্বাচিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মোসাদ্দেক আলী ইবনে মোহাম্মদ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যখন নারীদের ওপরে একের পর এক বিভিন্ন স্লাটশেমিং করা হয়, কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা হয়, সে যেই দলেরই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে আমরা কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখিনি। রাষ্ট্র ধীরে ধীরে স্লাটশেমারদের আশ্রয়দাতা হয়ে উঠছে।
তিনি বলেন, মুজতবা খন্দকারকে দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে। যদি তা না করে আমরা শাহবাগ থানা ঘেরাও করবো। যারা রিলস ব্যবসার জন্য নারীদের টার্গেট করে ভিডিও বানায় তাদের ধরতে পারলে হাত পা ভেঙে দেবো।
মাস্টার দা সূর্য সেন হলের ভিপি আজিজুল হক বলেন, বিএনপিপন্থি অ্যাক্টিভিস্ট আমাদের একজন শিক্ষিকার এআই ছবি দিয়ে অপমান করেছেন। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। বাংলাদেশে ভোটারদের ৫০ শতাংশের বেশি নারী। কোনো নারীকে উপেক্ষা করে, হেনস্তা করে, অপমান করে আপনারা যে ক্ষমতায় যাবার স্বপ্ন দেখছেন সেই স্বপ্ন আজীবন বৃথা থেকে যাবে।
হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল সংসদের সাধারণ সম্পাদক রাফিদ হাসান সাফওয়ান বলেন, আমাদের শিক্ষিকা মোনামী ম্যামকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য এবং স্লাটশেমিং করার পরেও বিএনপি, ছাত্রদল কিংবা অন্য কারোর কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি না। নারী জাতির প্রতি এহেন অবমাননার পরেও যেন সবাই নিশ্চুপ বসে আছে।
এফএআর/কেএসআর