বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহ-দপ্তর সম্পাদকের পদত্যাগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৪:৪১ এএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহ-দপ্তর সম্পাদকের পদত্যাগ
সিয়াম আন নুফাইস/ ছবি- সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহ-দপ্তর সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থী সিয়াম আন নুফাইস। রোববার (২ নভেম্বর) রাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠান তিনি।

পদত্যাগপত্রে সিয়াম আন নুফাইস লেখেন, ‘আমি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহ-দপ্তর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। ব্যক্তিগত কিছু কারণবশত আমি আমার এই পদ থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সংগঠনের প্রতি আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অটুট থাকবে। আমি সংগঠনের আদর্শ ও লক্ষ্যকে সবসময় সমর্থন করবো এবং ভবিষ্যতেও সংগঠনের কল্যাণে নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার চেষ্টা করবো।’

পদত্যাগের বিষয়ে সিয়াম আন নুফাইস বলেন, বিভিন্ন সময়ে চাঁদাবাজি, দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যদের বিরুদ্ধে। এসব বিষয় বিবেচনায় অর্গানোগ্রামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের সব কমিটি বিলুপ্ত করা হয়।

দুর্ভাগ্যবশত, নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোর পূর্ণতা অর্জন হয়নি। আমার ব্যক্তিগত নীতি ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে এই পরিস্থিতি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই আমি সম্মানজনকভাবে আমার পদ থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যোগ করেন সিয়াম।

