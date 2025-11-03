জকসু নির্বাচনে বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে চায় কমিশন: ছাত্রদল

জকসু নির্বাচনে বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে চায় কমিশন: ছাত্রদল
আসন্ন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনে মেশিনের পরিবর্তে ম্যানুয়ালি ভোট গণনা, ভোটের সময় পিছিয়ে দেওয়া, নির্বাচনের ৯৬ ঘণ্টা আগ পর্যন্ত ওয়েলফেয়ার কার্যক্রমসহ বেশকিছু দাবি জানিয়েছে ছাত্রদল।
রোববার (২ নভেম্বর) উপাচার্যের কনফারেন্স কক্ষে জকসু নির্বাচন কমিশন আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এসব দাবি তুলে ধরা হয়। কমিশনের কাছে এসব দাবি তুলে ধরেন জবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল ও সদস্য সচিব শামসুল আরেফিন।
মতবিনিময় সভায় মেহেদী হাসান হিমেল বলেন, অন্যান্য ক্যাম্পাসের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি জকসু নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আয়োজন করতে খুব তাড়াহুড়ো করছে। তাদের এ তাড়াহুড়োর মাধ্যমে কি কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না যথেষ্ট সন্দেহ হয়। আমরা চাই, আমাদেরকেও পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হোক নির্বাচনে প্রস্তুতি নিতে।
তিনি আরও বলেন, অবশ্যই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভোট গণনা করতে হবে। একই সঙ্গে ব্যালট পেপারের সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনের ৯৫ ঘণ্টা আগ পর্যন্ত ওয়েলফেয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করতে দিতে হবে।
এ সময় জবি শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মো. রিয়াজুল ইসলাম বলেন, প্রশাসনের পূর্ব ঘোষিত তারিখ ২৭ নভেম্বরেই নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। নির্বাচন পিছিয়ে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করা কখনোই যাবে না। যথাসময়ে যদি নির্বাচনের আয়োজন করতে কমিশন ব্যর্থ হয় তাহলে নির্বাচন বাস্তবায়ন নিয়ে যথেষ্ট আশঙ্কা প্রকাশ করছি।
মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান, কমিশনার অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমা কাকলী, অধ্যাপক ড. মো. জুলফিকার মাহমুদ ও ড. মো. আনিসুর রহমান। এছাড়া ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
