রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি একে অপরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক: শিবির সভাপতি

রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি একে অপরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক: শিবির সভাপতি
ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, ‘গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় এ চার মূলনীতি একে অপরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।’
শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) জহির রায়হান অডিটোরিয়ামে নবীনবরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন প্রোগ্রামে তিনি এসব কথা বলেন।
জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘জাতি হিসেবে আমাদের কোনো আদর্শ নেই। প্রত্যেক দেশের মানুষের চিন্তা চেতনা চাহিদার আলোকে আদর্শ গড়ে তুলতে হয়। যে আদর্শ লক্ষ্য করে পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের দেশের জাতীয় আদর্শ কী তা কারো জানা আসে বলে মনে হয় না। যখন যে দল ক্ষমতায় তারা তাদের মতো আদর্শ স্থাপন করে।’
অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) মাহফুজুর রহমান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সোহেল আহমেদ, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. রাশিদুল আলম। ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক ও ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/আরএইচ/জেআইএম