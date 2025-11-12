  2. ক্যাম্পাস

শাকসুর ভোটার হতে পরিশোধ করতে হবে বকেয়া ফি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৭ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
শাকসুর ভোটার হতে পরিশোধ করতে হবে বকেয়া ফি

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনের (শাকসু) ভোটার হতে পরিশোধ করতে হবে বিগত সব বকেয়া ফি।

বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার সৈয়দ সলিম মোহাম্মদ আব্দুল কাদির স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শাকসু নির্বাচনের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ ও হল সংসদ গঠনতন্ত্র অনুসারে ভোটার হওয়ার যোগ্যতার শর্ত অনুযায়ী আগামী ১৮ নভেম্বর এর মধ্যে সেমিস্টার ফি, কোর্স ফি, ক্রেডিট ফি ও হল সংক্রান্ত সব ফি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বকেয়াসহ ফি পরিশোধ করতে হবে।

দীর্ঘ ২৮ বছর পর শাকসু নির্বাচন আয়োজন করতে ১৫ সদস্যের নির্বাচন কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ইতোমধ্যে নির্বাচন পরিচালনায় গঠনতন্ত্রসহ ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেছে নির্বাচন কমিশন। শিগগির তফসিল, আচরণবিধিমালা ও নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

