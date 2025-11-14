  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৭ এএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
জবি ভর্তি পরীক্ষা এবার শুধু এমসিকিউ, হবে চার শহরে

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা এবার লিখিত পদ্ধতির পরিবর্তে শুধু এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষার্থীদের যাতায়াত ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ঢাকাসহ চারটি শহরে একই দিনে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন এবং ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সদস্য অধ্যাপক মো. মঞ্জুর মোর্শেদ ভূঁইয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, লিখিত পদ্ধতিতে খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একই উত্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের মূল্যায়নে নম্বরের তারতম্য দেখা যায়। এ কারণে এবার শুধু এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে এমসিকিউ হবে গতানুগতিক মুখস্থনির্ভর নয়।

অধ্যাপক মঞ্জুর মোর্শেদ বলেন, শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এবার পরীক্ষা ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও কুমিল্লা- এ চার শহরে একই প্রশ্নে একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। রাজশাহীতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বেশ কিছু কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

পরীক্ষার মান বণ্টন

মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় এমসিকিউতে ৭২ নম্বর, এসএসসি বা সমমানের জিপিএতে ১০ নম্বর এবং এইচএসসি বা সমমানের জিপিএতে ১৮ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। প্রতি অনুষদে ৭২ নম্বরের এমসিকিউ তিনটি বিষয়ে, প্রতি বিষয়ে ২৪ নম্বর করে। ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে ইংরেজি, গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা, হিসাববিজ্ঞান বা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরীক্ষা হবে। কলা অনুষদে বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান; সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান বা গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা এবং বিজ্ঞান অনুষদে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বাধ্যতামূলকসহ গণিত বা জীববিজ্ঞানের যে কোনো একটি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হবে। বিভাগ পরিবর্তন করে পরীক্ষা দিলে সাধারণত ইংরেজি, গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা ও সাধারণ জ্ঞান এ তিন বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে।

আগামী ২০ নভেম্বর দুপুর ১২টা থেকে শুরু হবে জবি ১ম বর্ষের ভর্তি আবেদন এবং চলবে ৩ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। ভর্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে। আবেদনকারীকে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণের সময়ে আবেদন ফি হিসেবে এ, বি, সি ও ডি প্রতিটি ইউনিটের জন্য পৃথকভাবে এক হাজার টাকা এবং ই-ইউনিটের জন্য এক হাজার ২০০ টাকা দিতে হবে। আবেদন করার নিয়ম, ভর্তির বিস্তারিত তথ্য, আবেদন ফি জমা দেওয়ার পদ্ধতি ভর্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে ভর্তি নির্দেশিকায় পাওয়া যাবে।

ই-ইউনিটের (চারুকলা অনুষদ) পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর (শনিবার) বিকেল ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা; এ-ইউনিটের (বিজ্ঞান ও লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ) পরীক্ষা ২৬ ডিসেম্বর (শুক্রবার) বেলা ১১টা ধেকে দুপুর ১২টা; সি-ইউনিটের (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ) পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর (শনিবার) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা; ডি-ইউনিট (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ): ৯ জানুয়ারি (শুক্রবার) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা; বি-ইউনিট (কলা ও আইন অনুষদ): ২৩ জানুয়ারি (শুক্রবার) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

