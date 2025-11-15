  2. ক্যাম্পাস

শেকৃবিতে ত্রিদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে বিজয়ী পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৫ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
ত্রিদেশীয় ইন্টার ইউনিভার্সিটি ফুটবল টুর্নামেন্টেনে চ্যাম্পিয়ন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়

‘শান্তি ও অহিংসা’ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ত্রিদেশীয় ইন্টার ইউনিভার্সিটি ফুটবল টুর্নামেন্টেনের সমাপনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ১-০ গোলে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে শিরোপা অর্জন করে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়।

শুক্রবার (১৫ নভেম্বর) শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এটি উপভোগ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার, কাউন্সেলর ও ফার্স্ট সেক্রেটারি জিয়া উল হক এবং বিজনেস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ডেলিগেট জায়েন আজিজ।

সমাপনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শেকৃবি উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. বেলাল হোসেন, জেড এইচ সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. জসিম উদ্দিন, অস্ট্রেলিয়ার হিউম্যানিস্ট মুভমেন্টের প্রতিনিধি ও নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ডেকলার হুয়েগো, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এরশাদ মোগল, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাব্বির সরোয়ার, টিম ম্যানেজার সাজ্জাদ আকবর, জাভারিয়া শাফাক এবং নেপালের প্রতিনিধি ড. সারিনা পালিখা ও ড. সাবরিন সিরিসথা।

এছাড় শেকৃবি ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. আশাবুল হক, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. আরফান আলী, শরীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক মো. নূর উদ্দীন মিয়া, টিএসসি পরিচালক প্রফেসর মো. আক্তার হোসেন ও বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শেকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল লতিফ বলেন, ত্রিদেশীয় এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের মাধ্যমে শান্তি, সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই মূল লক্ষ্য।

চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেয় তিনটি দল- বাংলাদেশের শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেপালের অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

