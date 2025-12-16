চাঁপাইনবাবগঞ্জে ছাদ থেকে পড়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ছাদ থেকে পড়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের মৃত্যু
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরের বাঙ্গাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছেন। মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (রামেক) তার মৃত্যু হয়।
এর আগে সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে উপজেলার বাঙ্গাবাড়ী ইউনিয়নের শিংপাড়া গ্রামে তার নিজ বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে আহত হয়েছিলেন তিনি।
শহিদুল ইসলাম উপজেলার বাঙ্গাবাড়ী ইউনিয়নের শিংপাড়া গ্রামের আব্দুল মাস্টারের ছেলে ও বাঙাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।
গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা( ওসি) আব্দুল পরিবারের বরাত দিয়ে বলেন, সোমবার রাতে চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম তার বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে যান। এসময় আহত হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (রামেক) পাঠানো হয়। পরে সকাল ৮টার দিকে তার মৃত্যু হয়। তবে মৃত্যুর কারণ ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে পেলে বিস্তারিত বলা যাবে।
