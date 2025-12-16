মহান বিজয় দিবসে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানালো ডিআরইউ

মহান বিজয় দিবসে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানালো ডিআরইউ
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সংগঠনের সভাপতি আবু সালেহ আকন ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেলের নেতৃত্বে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ডিআরইউ নেতারা বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
এসময় উপস্থিত ছিলেন—ডিআরইউ’র যুগ্ম সম্পাদক জাফর ইকবাল, অর্থ সম্পাদক নিয়াজ মাহমুদ সোহেল, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন, আপ্যায়ন সম্পাদক আমিনুল হক ভূঁইয়া, কল্যাণ সম্পাদক রফিক মৃধা, কার্যনির্বাহী সদস্য আকতার হোসেন, আলী আজম, মাহফুজ সাদি, আল-আমিন আজাদ, ডিআরইউ সাবেক সাংস্কৃতিক সম্পাদক এমদাদুল হক খান, সাবেক কার্যনির্বাহী সদস্য আয়াতুল্লাহ আকতার, নার্গিস জুঁই, স্থায়ী সদস্য কামরুজ্জামান খান, আসাদুজ্জামান বিকু, ইসমাইল হোসেন ইমু, ওয়াসিম সিদ্দিকী, মাহমুদুল হাসান ও ইমরান রহমান।
