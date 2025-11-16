  2. ক্যাম্পাস

নির্বাচনের তারিখ বদলায়নি, দুপুরে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪২ এএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনার পরও সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন হয়নি।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাত ১০টায় নিজ কার্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরী এ কথা বলেন। এসময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইসলাম হোসেন উপস্থিত ছিলেন। রোববার (১৬ নভেম্বর) শাকসুর তফসিল আসতে পারে বলে জানান উপাচার্য।

এর আগে শুক্রবার দিনগত রাত পৌনে ৪টায় প্রশাসনের আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেন শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবি, ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন ও প্রশাসন কর্তৃক শীতকালীন ছুটি বাতিল স্থগিত করা।

এদিকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরী জানান, শিক্ষার্থীদের মতামত নিয়ে কমিশনের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। রোববার তফসিল দেওয়া হবে। তবে শীতকালীন ছুটি এখনো বাতিল করা হয়নি।

শিক্ষার্থীরা চাইলে ছুটি বাতিল করা যেতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগে তফসিল দেখি, সেটি দেখার পরই বাতিল করা যাবে।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইসলাম হোসেন বলেন, কমিশন জানিয়েছিল ৮ ডিসেম্বরের পর তারা নির্বাচন দিতে প্রস্তুত। তবে আলোচনায় তারা জানিয়েছে ইতোমধ্যে পাঁচদিন পার হয়ে গেলেও এখনো ফরমালি কাজ শুরু করতে পারেনি। রোববার সকাল থেকে কাজ শুরু করবেন। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে কমিশনকে ন্যূনতম সময় দিতে হবে। কোষাধ্যক্ষের মতে, তাড়াহুড়ো করে ভোট আয়োজনে সমস্যা হলে ‘সবকিছুই শূন্য’ হয়ে যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন আমাদের জানিয়েছে ভোট আয়োজনে ন্যূনতম ২১ দিনে সব কাজ করা কঠিন হবে। সেই হিসাবে ভোটের দিন এগিয়ে আনা সম্ভব নয়। ফলে ১৭ ডিসেম্বরই নির্বাচনের তারিখ হিসেবে বহাল রয়েছে। তারপরেও আমরা বলেছি, আপনারা রোববার তফসিলের কাজ শেষ করবেন এরপর নির্বাচনের তারিখ জানাবেন।

এদিকে প্রশাসনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলনের ডাক দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। রোববার দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে তারা সংবাদ সম্মেলন করবেন।

