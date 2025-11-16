  2. ক্যাম্পাস

শাকসুর তারিখ নিয়ে আন্দোলন করা শিক্ষার্থীদের শাস্তি চায় ছাত্রদল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক শাবিপ্রবি
প্রকাশিত: ০৩:০৪ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
শাকসুর তারিখ নিয়ে আন্দোলন করা শিক্ষার্থীদের শাস্তি চায় ছাত্রদল

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) শাকসুর তারিখ পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিশৃঙ্খলাকারী উল্লেখ করে তাদের শাস্তিসহ চার দাবিতে প্রশাসনকে স্মারকলিপি দিয়েছে শাখা ছাত্রদল।

রোববার (১৬ নভেম্বর) বেলা ১২টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরীর কাছে স্মারকলিপি দেন সংগঠনটির শাখা ছাত্রদল সভাপতি রাহাত জামান। এসময় অন্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপিতে উল্লিখিত ছাত্রদলের দাবিগুলো হলো-

১। শাকসু নির্বাচন ঘোষণার পর কথিত সাধারণ শিক্ষার্থীর ব্যানারে নিয়মবহির্ভূত ও অগণতান্ত্রিক উপায়ে সহিংস কার্যক্রম পরিচালনার ফলে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। এহেন ঘটনাপ্রবাহ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত শান্তিপূর্ণ পরিবেশের বিপরীতে এক অশুভ অধ্যায়ের সূচনা করেছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অযৌক্তিকভাবে প্রভাবিত ও ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত এ ধরনের সহিংস কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

আরও পড়ুন:
নির্বাচনের তারিখ বদলায়নি, দুপুরে শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন
শিক্ষার্থীদের আন্দোলন: শাকসুর তারিখ পরিবর্তনের আশ্বাস প্রশাসনের

২। সহিংস বিশৃঙ্খলার সাথে যুক্ত সকলকে শাস্তির আওতায় আনার পরে নির্বাচনের তারিখের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। একতরফাভাবে সহিংস সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না। শিক্ষকদের সাথে অসদাচরণ কিংবা মব সৃষ্টির সাথে যুক্ত কাউকে নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া যাবে না।

৩। গত ১০ মাস ধরে ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি স্থগিত থাকায় সকল ক্রিয়াশীল সংগঠন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে আংশিকভাবে ছাত্ররাজনীতি উন্মুক্ত করে। আমরা চাই সকল রাজনৈতিক সংগঠনের সহাবস্থান নিশ্চিত করে এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যৌক্তিক সময় নির্ধারণ করে ছাত্রসংসদ নির্বাচন আয়োজন করা হোক।

৪। নির্বাচনের তারিখ ঠিক করার ক্ষেত্রে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের বিষয়টি আমলে নিতে হবে। শাকসু নির্বাচনকে ব্যবহার করে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল যেন জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার সুযোগ না পায়- সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সকল সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এসএইচ জাহিদ/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।