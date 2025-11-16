জকসু নির্বাচন
স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভিপি পদে মনোনয়ন ফরম কিনলেন ছাত্রদল নেতা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ভাইস-প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. তৌহিদ চৌধুরী। তিনি নাট্যকলা বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
রোববার (১৬ নভেম্বর) শহীদ সাজিদ ভবনে অবস্থিত নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে তিনি এ মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন।
মনোনয়ন ফরম গ্রহণের পর তৌহিদ বলেন, ‘আমি স্বতন্ত্র থেকে ভিপি পদে নির্বাচন করছি। তবে আশা রাখি, ছাত্রদল আমাকে দলীয় প্যানেলে স্থান দেবে। যদি না দেয়, তাহলেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেই নির্বাচনে অংশ নেব। আমার একমাত্র লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করা এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব করা।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের ক্যাম্পাসে ছোট-বড় অনেক সমস্যা আছে। যার কারণে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা পূরণ হয় না। সেই সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যেই নির্বাচনে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি স্বতন্ত্রে থেকে নির্বাচন করছি মানে এই নয় যে আমি ছাত্রদলের বাইরে; আমি ছাত্রদলের কর্মী হিসেবেই এ মনোনয়ন ফরম নিয়েছি।’
ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২২ ডিসেম্বর এই ভোটগ্রহণ হবে।
