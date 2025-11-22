রুয়েট প্রাক্তন ছাত্রদল অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে তুষার-হাবীব
রুয়েট প্রাক্তন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অ্যাসোসিয়েশনের (রেজা) নির্বাচনে প্রকৌশলী মো. নুর ইসলাম তুষার সভাপতি এবং প্রকৌশলী মো. আহসান হাবীব লেলিন সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) ঢাকার রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহাবুবুল আলম।
নির্বাচনে সভাপতি পদে মো. নুর ইসলাম তুষার পেয়েছেন ১৪৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. আওলাদ হোসেন বাচ্চু পেয়েছেন ৭৪ ভোট। এছাড়া মো. হাবিবুর রহমান পেয়েছেন ৬৯ ভোট ও মো. ফিরোজ আহমেদ পেয়েছেন ৩৬ ভোট।
সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী মো. আহসান হাবীব লেলিন পেয়েছেন ২৪১ ভোট। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মো. আব্দুল মমিন তালুকদার প্রিন্স পেয়েছেন ৮১ ভোট।
নির্বাচনে ২১১ ভোট পেয়ে প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন মো. সাজ্জাদুল হক ফারুকী সোহেল। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মো. জাকির হাসান সুমন পেয়েছেন ১১০ ভোট।
সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ১৯৪ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন মো. শরিফুল ইসলাম। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মো. নূর আমিন লালন পেয়েছেন ১২৭ ভোট।
দপ্তর সম্পাদক পদে ২১৯ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন কেএম ফারজাদুল ইসলাম মিরন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মো. জহুরুল ইসলাম জনি পেয়েছেন ১০৩ ভোট।
প্রচার সম্পাদক পদে ১৭২ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন মো. আল আমিন সোহাগ। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মো. সাজেদুর রহমান সাজু পেয়েছেন ১৪৮ ভোট।
এছাড়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন যুবরাজ হোসেন এবং অর্থ সম্পাদক পদে অনিক ইসলাম নির্ঝর।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহাবুবুল আলম বলেন, ‘কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। ভোটাররা সশরীর ও অনলাইন—উভয় মাধ্যমে ভোট দিয়েছে।’
আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব ও আইইবি ঢাকা সেন্টারের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান উজ্জ্বল বলেন, ‘শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেউ কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেনি। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে।’
কেএইচ/এমএমকে/এমএস