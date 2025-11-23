সিজিএসের অনুষ্ঠানে জুলাই অভ্যুত্থানে হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি
রাজধানীতে ‘সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ- সিজিএস’র অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন জুলাই অভ্যুত্থানে হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি অধ্যাপক বশির আহমেদ। তিনি জুলাইয়ে হামলায় মদত দেওয়ায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার হন।
শনিবার (২২ নভেম্বর) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) ‘বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হয়। এই আয়োজনের উদ্বোধন করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জুলাই অভ্যুত্থানের হত্যাচেষ্টা মামলায় অভিযুক্ত সমাজবিজ্ঞান অনুষদের তৎকালীন ডিন বশির আহমেদ। তিনি জাবির আওয়ামীপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন ‘বঙ্গবন্ধু শিক্ষক পরিষদের’ সদস্য সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।
২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানে ১৫ জুলাই উপাচার্যের বাসভবনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় ‘ক্রীড়নকের’ ভূমিকা পালনকারী এই অধ্যাপকের অভিযুক্তর প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাকে সাময়িক বহিষ্কার করে। এছাড়া বর্তমান জাবি প্রশাসন কর্তৃক অধিকতর তদন্ত কমিটির (স্ট্রাকচারাল কমিটি) কাজ চলমান।
অন্যদিকে ঢাকার আশুলিয়া থানায় দায়ের করা একটি হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি বশির আহমেদ। চলমান বিচারপ্রক্রিয়ার মধ্যেই তার সিজিএসের অনুষ্ঠানে উপস্থিতি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশীজনদের মধ্যে নেতিবাচক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে বায়োটেকনোলোজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, গণঅভ্যুত্থানে যারা শিক্ষার্থীদের ওপরে হামলায় মদত দিয়েছে, প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে হামলায় অংশ নিয়েছে সিজিএসের অনুষ্ঠানে তাদের এমন অবাধ বিচরণ আমাদের বিচলিত করে। একাধিক মামলার আসামি হওয়া সত্ত্বেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো পদক্ষেপ আমরা দেখিনি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এখনো তাদের অর্ধেক বেতন ভোগ করাচ্ছেন বসিয়ে বসিয়ে। দ্রুত তাদের বিচারের আওতায় আনা হোক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।
জুলাই অভ্যুত্থানে আহত জাবির ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. খো. লুৎফুল এলাহী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কৃত, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ওপর নৃশংস আক্রমণের মদতদাতা বশির আহমেদকে সিজিএসের আয়োজনে সুযোগ দেওয়ায় নিন্দা জানাই। এছাড়া তার বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও এ ধরনের আয়োজনে একজন আসামি ও জুলাই বিপ্লববিরোধীকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ায় ঘৃণা প্রদর্শন করছি।
বহিষ্কৃত অধ্যাপক বশির আহমেদের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির ব্যাপারে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস) সভাপতি জিল্লুর রহমানকে একাধিকবার কল করলেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সিজিএসের সভাপতি জিল্লুর রহমান জানান, চতুর্থবারের মতো আয়োজিত এ সম্মেলনে ৮৫টি দেশের ২০০ বক্তা, ৩০০ প্রতিনিধি (চিন্তাবিদ, রাজনীতিক, কূটনীতিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব) ও এক হাজারের বেশি অংশগ্রহণকারী যোগ দেবেন।
এবারের প্রতিপাদ্য ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ভাঙন ও পুনর্গঠন: পরিবর্তনশীল বিশ্বে ক্ষমতা ও বিশৃঙ্খলতার মধ্যে পথনির্দেশ’। ২২ থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত এ সম্মেলন চলবে।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এনএইচআর/জেআইএম