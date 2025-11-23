ভূমিকম্প আতঙ্ক
৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত শেকৃবি বন্ধ ঘোষণা, হল ছাড়ার নির্দেশ
সম্প্রতি সংঘটিত ভূমিকম্পের কারণে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেল ৫টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ দিন রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তরের দেওয়া এক নোটিশে এই তথ্য জানানো হয়।
এতে উল্লেখ করা হয়, ভূমিকম্পজনিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা ২৪ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি সব শিক্ষার্থীকে ২৪ নভেম্বর বিকেল ৫টার মধ্যে আবাসিক হল ত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
