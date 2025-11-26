ঢাবি শিক্ষার্থীদের বিকল্প আবাসন হিসেবে উত্তরায় সম্ভাব্যতা যাচাই

ঢাবি শিক্ষার্থীদের বিকল্প আবাসন হিসেবে উত্তরায় সম্ভাব্যতা যাচাই
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের আবাসন সংকট সমাধানে নতুন হল নির্মাণ ও পুরোনো হলগুলোর সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বিকল্প আবাসনব্যবস্থা খুঁজছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এরই অংশ হিসেবে গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল উত্তরার দিয়াবাড়ি এলাকায় আবাসন এলাকা পরিদর্শন করে সম্ভাব্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিনিধিদলটি পরিদর্শনকালে জায়গাটির সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা, যাতায়াত ব্যবস্থা, পরিবেশ এবং অবকাঠামোগত উপযোগিতা সরেজমিন মূল্যায়ন করে। নতুন হল নির্মাণ ও সংস্কারের সময় শিক্ষার্থীদের অস্থায়ীভাবে কোথায় স্থানান্তর করা হবে- এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেই এ পরিদর্শন করা হয়।
আরও পড়ুন
ভূমিকম্পের পর হলে থাকতে বেশ ট্রমা ফিল হচ্ছিল
ঢাবি ১৫ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা, শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ
পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সেতু বিভাগের সচিব ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, অবসরপ্রাপ্ত সচিব ড. খ ম কবিরুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী কাজী মো. আক্রাম হোসেন, ভারপ্রাপ্ত এস্টেট ম্যানেজার ফাতেমা বিনতে মুস্তাফা, পরিবহন ম্যানেজার মো. কামরুল হাসান, ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম, এজিএস মহিউদ্দিন খান এবং ছাত্র পরিবহন সম্পাদক আসিফ আবদুল্লাহ।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, শিক্ষার্থীদের নিরাপদ, উপযোগী ও মানসম্মত আবাসন নিশ্চিতে তারা অত্যন্ত গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছেন। উত্তরা এলাকায় পরিদর্শন করা স্থাপনাগুলোর সার্বিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এফএআর/কেএসআর