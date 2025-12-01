  2. ক্যাম্পাস

ব্রাকসু নির্বাচন স্থগিত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২৪ পিএম, ০১ ডিসেম্বর ২০২৫
ব্রাকসু নির্বাচন স্থগিত

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের তফসিল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় অসঙ্গতি থাকার কারণ দেখিয়ে তফসিল স্থগিত করা হয়েছে বলে জানায় কমিশন।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায় সংবাদ সম্মেলনে তফসিল স্থগিতের ঘোষণা দেন নির্বাচন কমিশনার ড. মোহ্সীন আহসান।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেন, ‌‘নির্বাচন কমিশন স্বাধীন। প্রশাসন থেকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কোনো দপ্তর থেকে যদি এই নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করা হয়, তাহলে এটা খুবই দুঃখজনক। শিক্ষার্থীদের এই মুহূর্তে শান্ত থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘নির্ভুল ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়ার জন্য সব দপ্তরকে আহ্বান জানাচ্ছি। নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে পারবে।’

