ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধের ঘটনায় ছাত্র মৈত্রীর প্রতিবাদ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদিকে গুলিবিদ্ধ করার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে সন্ত্রাসীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি দিলীপ রায় ও সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ জুবেল এক যৌথ বিবৃতিতে এই প্রতিবাদ জানান।
তারা বলেন, জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিনই ঢাকা–৮ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদির ওপর সশস্ত্র হামলা ও হত্যাচেষ্টার ঘটনায় আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। দেশজুড়ে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা বা হত্যাচেষ্টার ঘটনা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে।
নেতারা বলেন, অভ্যুত্থান-পরবর্তীতে একদিকে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কারামুক্তি কিংবা বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ তৈরি করা হয়েছিল এবং অন্যদিকে, এসব সন্ত্রাসী ও দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের পুরোপুরি ব্যর্থতার পরিচয় দেয় ফলে দিনদুপুরে ওসমান হাদির ওপর যে ন্যক্কারজনক হত্যা চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে তার দায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এড়াতে পারে না।
নেতারা আরও বলেন, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্ব। রাজনীতি থেকে সকল প্রকার সন্ত্রাস ও সহিংসতা নির্মূল না হলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুদৃঢ় হবে না। জাতীয় নির্বাচন নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সরকার যদি জননিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে ব্যর্থ হয়, তবে জাতীয় জীবনে গভীর অনিশ্চয়তা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ঝুঁকি বাড়বে।
ঢাকা–৮ আসনের প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদির দ্রুত সুস্থতা কামনা করে নেতারা বলেন, এই হামলায় জড়িত সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দ্রুত গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।
এমএইচএ/এমআরএম/এএসএম