  2. ক্যাম্পাস

এনএসইউ স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে দুরন্ত স্পোর্টসের চুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
এনএসইউ স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে দুরন্ত স্পোর্টসের চুক্তি
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির এনএসইউ গেম অ্যান্ড স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদে জার্সি ও ক্রীড়া উপকরণ সরবরাহে চুক্তি করেছে দুরন্ত স্পোর্টস গ্যালারি, ছবি: জাগো নিউজ

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির এনএসইউ গেম অ্যান্ড স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদে জার্সি ও ক্রীড়া উপকরণ সরবরাহে চুক্তি করেছে দুরন্ত স্পোর্টস গ্যালারি। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী ও উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুর রব খান।

আরও উপস্থিত ছিলেন দুরন্ত স্পোর্টস গ্যালারির হেড অব বিজনেস মো. সিরাজুল গনি মঞ্জু, ব্র্যান্ড ম্যানেজার মো. আসিফ আব্দুল্লাহসহ প্রতিষ্ঠানটির আরও অনেকে।

এ বিষয়ে দুরন্ত স্পোর্টস গ্যালারির হেড অব বিজনেস মো. সিরাজুল গনি মঞ্জু বলেন, দুরন্ত স্পোর্টস গ্যালারি স্কুল থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে খেলাধুলার সরঞ্জামাদি নিয়ে কাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলাধুলার সুষ্ঠু পরিবেশ ছড়িয়ে দিতেই মূলত দুরন্ত স্পোর্টস গ্যালারির এ ধরনের আয়োজন।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী বলেন, তরুণ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলার বিকাশে দুরন্ত স্পোর্টস গ্যালারির এ ধরনের উদ্যোগ অনেক উপযোগী।

পরে সবার উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেয়াদে জার্সি ও ক্রীড়া উপকরণ সরবরাহে চুক্তি এবং জার্সি উন্মোচন করে প্রতিষ্ঠানটি।

এমএমএআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।