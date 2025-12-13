বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির আন্তর্জাতিক সম্মেলন
বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার (সি.আর.আবরার) অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
সম্মেলন আয়োজক কমিটির সভাপতি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. দিলারা বেগমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।
মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. এমিলি ড্রাবিনস্কি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান, মহাসচিব মো. হামিদুর রহমান এবং সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন হাওলাদার অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। লায়ন এম আলমগীর অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির ৭০ বছর পূর্তিতে সবাইকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকে নিয়ে চলতে চায়। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে চলার মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তি নিহিত। তিনি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। লাইব্রেরির সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।
শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার বলেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন দরকার। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লাইব্রেরিতে মানসম্পন্ন গ্রন্থ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, লাইব্রেরিগুলোকে শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকদের সংবেদনশীল আচরণ করতে হবে।
তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে ই-লাইব্রেরির আদলে আধুনিক লাইব্রেরি গড়ে তুলতে হবে। তাই লাইব্রেরিয়ানদের ডিজিটাল প্রযুক্তিতে দক্ষ হতে হবে।
