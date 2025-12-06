  2. ক্যাম্পাস

ঢাবিতে ভর্তি পরীক্ষায় পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাবি
প্রকাশিত: ০১:৫২ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাবিতে ভর্তি পরীক্ষায় পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি
ছবি- সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ‘বৈষম্যমূলক পোষ্য কোটা’ প্রত্যাহারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে ‘পোষ্য কোটা বাতিল আন্দোলন, ঢাবি নামে একটি সংগঠন।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে সংগঠনটির সদস্যরা অবস্থান নিয়ে এই কর্মসূচি পালন করেন।

কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে আন্দোলনকারীরা ‌‘বাপের জোরে সিট নয়, মেধার জোরে সিট চাই’, ‘পোষ্য কোটা রয়ে গেলো ডাকসু কী করে’ সহ নানা স্লোগান দেয়।

এ সময় সংগঠনটির সংগঠক মো. রাকিব বলেন, পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে আমরা ডাকসু, সব হল সংসদ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছি। কিন্তু এখনো কোনো কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। করদাতাদের অর্থে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্য কোটা বজায় রাখা নিছক প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একজন শিক্ষার্থীও যেন পোষ্য কোটা দিয়ে ভর্তি হতে না পারে-এটাই আমাদের দাবি। আমাদের দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আমরা অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাবো।

এফএআর/এমআরএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।