অবশেষে রজনীকান্তের সিনেমায় বিদ্যা বালান

অবশেষে রজনীকান্তের সিনেমায় বিদ্যা বালান
সুপারস্টার রজনীকান্ত অভিনীত ‘জেলার’ ছবিটি বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬০৫-৬৫০ কোটি টাকার আয় করেছিলো। সেটি ছিলো এক বিশাল সাফল্য। নেলসন দিলিপকুমার পরিচালিত এই ছবি কলিউডের অন্যতম বড় হিট হয়ে উঠেছিল। প্রথম অংশের ভীষণ সাফল্যের পর নির্মাতারা এবার ‘জেলার ২’ নিয়ে আসছেন।
সেটি আরও বড় আকারে উপস্থাপন হতে যাচ্ছে রজনীর ভক্তদের জন্য। এরইমধ্যে পিঙ্কভিলা জানিয়েছে, বিদ্যা বালান এখন আনুষ্ঠানিকভাবে ‘জেলার ২’-এর কাস্টে যুক্ত হয়েছেন।
এক সূত্র জানিয়েছে, বিদ্যা বালান সম্প্রতি ‘জেলার ২’-এ চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তিনি ছবির চিত্রনাট্যে মুগ্ধ হয়েছেন। তার চরিত্র গল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবেন ছবিতে। গল্পের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরিয়ে দেবে সে চরিত্র।’
নির্মাতারা আরও পরিকল্পনা করছেন ছবিটি ২০২৬ সালের ১৪ আগস্ট মুক্তি দেওয়ার জন্য। এতে ছুটির দিনে সর্বোচ্চ দর্শক উপস্থিতি পাওয়া যায়। যদিও এটি এখনও চূড়ান্ত নয়। আগের অংশও আগস্টে মুক্তি পেয়েছিল এবং বক্স অফিসে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল।
নেলসন দিলিপকুমার পরিচালিত ও সান পিকচার্স প্রযোজিত ‘জেলার ২’-এ রজনীকান্ত তার আইকনিক চরিত্র টাইগার মুথুভেল পাণ্ডিয়ান পুনরায় অভিনয় করবেন। মোহনলাল, শিবা রাজকুমার, নন্দমুরি বলাকৃষ্ণ এবং মিঠুন চক্রবর্তী ক্যামিও উপস্থিতি দিয়ে ছবিতে প্যান-ইন্ডিয়ান আবেদন যোগ করবেন।
