ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টার প্রতিবাদে ঢাবিতে বিক্ষোভ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসন থেকে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার প্রতিবাদ ও জড়িতদের বিচারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে।
‘সন্ত্রাসবিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ’ এর ব্যানারে শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঢাবির রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
হাদির ওপর হামলাকে সন্ত্রাসী হামলা উল্লেখ করে আয়োজক সংগঠনের আহ্বায়ক রিয়াদুস জুবাহ ওসমান বলেন, আইনের ওপর আমরা সবসময় ভরসা রেখেছি। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা রেখে চলেছি। কিন্তু আজ সেই আস্থারই নির্মম পরিণতি-আমাদের প্রিয় হাদি ভাই গুলিবিদ্ধ হয়ে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই,আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে কোনো দল নয়; আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়েছিলো এই দেশের মানুষ, সেই জুলাইয়ের জনতা। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছিলো আপনাদের প্রথম দায়িত্ব, আর সেই জায়গায় আপনারা বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।
তিনি বলেন, এই হামলার সঙ্গে জড়িত সব ব্যক্তিকে দ্রুততম সময়ে গ্রেফতার করতে হবে। যারা এ ঘটনার নেপথ্যের পরিকল্পনাকারী, সেই মাস্টারমাইন্ডদেরও দৃশ্যমান আইনি প্রক্রিয়ার আওতায় আনতে হবে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই এখন একমাত্র পথ।
রিয়াদুস জুবাহ ওসমান আরও বলেন, এ মুহূর্তে যদি আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে একসঙ্গে দাঁড়াতে না পারি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ আরও বিপন্ন হবে। ওসমান ভাইয়ের ওপর হামলা শুধু একজন মানুষের ওপর হামলা নয়; এটি জুলাইয়ের চেতনার ওপর হামলা, বাংলাদেশের সাহস ও মর্যাদার ওপর হামলা।
তিনি বলেন, যারা বিদেশের মাটিতে বসে ভেবে বসেছেন, আবারও এই দেশে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করবেন, তাদের উদ্দেশে শুধু এটাই বলবো, আপনারা দুঃস্বপ্ন দেখছেন। বাংলাদেশ কোনোদিন অন্যায় ও চাপের কাছে মাথা নত করবে না।
এফএআর/এমএমকে/এএসএম