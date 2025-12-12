শাকসুতে ‘সাধারণের ঐক্যস্বর’ প্যানেলে লড়বেন ১৭ প্রার্থী

শাকসুতে ‘সাধারণের ঐক্যস্বর’ প্যানেলে লড়বেন ১৭ প্রার্থী
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের একাংশ নিয়ে ‘সাধারণ ঐক্যস্বর’ নামে একটি প্যানেলের ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্যানেল থেকে ১৭ জন নির্বাচন করবেন।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বরে সংবাদ সম্মেলনে এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়।
সাধারণ ঐক্যস্বর প্যানেল থেকে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে পেট্রোলিয়াম মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং (পিএমই) বিভাগের মুহয়ী শারদ, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের মোহাম্মদ সাইফুর রহমান (সিফাত) এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে অর্থনীতি বিভাগের হাফিজুর ইসলাম হাফিজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
অন্যদের মধ্যে সহ-ক্রীড়া সম্পাদক পদে মাসুদ শাহরিয়ার, সামজসেবা সম্পাদক তাকভীর আহাম্মদ, ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক সুইটি আক্তার, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক হানিফ হাসান (নিশান), শিক্ষা-গবেষণা-ক্যারিয়ার উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক রবিউল ইসলাম, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক ফাহমিদ হাসান তুহিন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক আরমান হোসেন ইমন, পরিবহন সম্পাদক জুবায়ের হোসেন এবং আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক পদে তাছমিমা মাহফুজ (জেরিন) লড়বেন।
প্যানেলটি থেকে সদস্য পদে লড়বেন রাকিব হাসান, আকাশ দাস, নাজমুস সাকিব, তাহমিদুর রহমান তুহিন ও এহসানুল হক মিলন।
এসএইচ জাহিদ/এসআর/এএসএম