হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে জবি ছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৫ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি দুর্বৃত্তদের গুলিতে গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলের শিক্ষার্থীরা।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টায় হল থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটক হয়ে বিশ্বজিৎ চত্ত্বরে এসে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে মিছিলটি শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে শিক্ষার্থীরা ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’, ‘তুমি কে? আমি কে? ওসমান হাদি, ওসমান হাদি’, ‘সন্ত্রাসীদের আস্তানা ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও’সহ নানা স্লোগান দেন।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা বলেন, ওসমান ওপর যে গুলি হলো এই হামলার বিচার হবে কি না জানি না। আমরা চাই এর একটা তদন্ত হোক, বিচার হোক। আমাদের মতাদর্শ আলাদা থাকতে পারে কিন্তু আমরা এই জায়গায় এক। এই হামলা তো আমার ওপরেও হতে পারতো।

এ সময় জান্নাতুল উর্মি তারিন নামে প্রাণীবিদ্যা বিভাগের এক শিক্ষার্থী বলেন, জোবায়েদের পর হাদি হামলার শিকার হলো। আমরা চাই বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে হাদির ওপর হামলাকারীর বিচার হোক।

এছাড়া ফারজানা আক্তার টুম্পা নামে আরেক শিক্ষার্থী বলেন, হাদির ওপর যে হামলা হয়েছে এর নিন্দা জানাই। তিনি ইনকিলাব মঞ্চের পরিচিত মুখ। আমরা এরকম অস্থিতিশীল দেশ চাই না। আমরা নিরাপত্তা চাই।

