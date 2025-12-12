হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে শাবিপ্রবিতে বিক্ষোভ-দোয়া

হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে শাবিপ্রবিতে বিক্ষোভ-দোয়া
ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় শাহপরাণ হল থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে আসেন শিক্ষার্থীরা। মিছিল শেষে তারা ক্যাম্পাসের গোলচত্বরে মানববন্ধন করেন। পরে হাদির সুস্থতা কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন পলিটিক্যাল স্ট্যাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী আরমান হোসেন ইমন।
মানববন্ধনে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী দেলোয়ার হাসান শিশির বলেন, ‘আমরা দেখেছি জুলাইয়ের পর থেকে ফ্যাসিস্টদের রেখে যাওয়া কাঠামো ভেঙে দিয়ে নতুন কাঠামো গঠনের ঘোষণা দিয়েছিলেন ওসমান হাদি ভাই। আমরা মনে করি, এই হামলার পেছনে পতিত ফ্যাসিস্টদের হাত রয়েছে।’
সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থী আাজাদ শিকদার বলেন, ‘ওসমান হাদি ভাইকে গুলি করা মানে পুরো জুলাইকে গুলি করার শামিল। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরে ইন্টেরিম সরকার ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তারা জাতীয় নির্বাচনের আগে দেশে একটা অরাজকতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার চাই।’
