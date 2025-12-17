বিজয় দিবস উদযাপন
ঢাবির মুহসীন হলে দেখানো হলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র
বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে দেখানো হয়েছে হুমায়ুন আহমেদ নির্মিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলা চলচ্চিত্র ‘আগুনের পরশমণি’।
মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল সংসদের পক্ষ থেকে এ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।
এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল সংসদের ভিপি সাদিক হোসেন, জিএস সাফওয়ান, এজিএস আব্দুল মজিদ, সংস্কৃতি সম্পাদক মো. জুলহাস ইসলাম, পাঠকক্ষ সম্পাদক জাহিদ উদ্দিন হিমেল এবং সদস্যরা।
চলচ্চিত্র প্রদর্শনী নিয়ে হল সংসদের সংস্কৃতি সম্পাদক জুলহাস ইসলাম বলেন, আজকে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে শিক্ষার্থীদের নিয়ে হুমায়ুন আহমেদ রচিত আগুনের পরশমণি চলচ্চিত্রটি দেখানো হয়েছে। এটি কেবল একটি চলচ্চিত্র নয়, এটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি জীবন্ত দলিল। হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭১ এর ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস নিয়েছি। এমন আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।
এফএআর/এএমএ