জাবির সড়ক সংস্কারে বরাদ্দ ২৫ কোটি, কাজ শুরু হয়নি ৭ বছরেও
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতার অন্যান্য কাজ শুরু হলেও দীর্ঘ ৭ বছরেও শুরু হয়নি সড়ক সংস্কারের নির্মাণের কাজ। ২০১৮ সালে অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সড়ক ও সংযোগ সড়ক, ড্রেন ও ব্রিজ সংস্কারের জন্য সাড়ে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য মতে, ২০১৮ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সড়ক ও সংযোগ সড়ক, ড্রেন ও ব্রিজ সংস্কারের জন্য ২৫ কোটি ৫১ লাখ প্রাক্কলিত মূল্য বরাদ্দ করা হয়। এতে মোট ৬৭ হাজার ৭১০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে সাড়ে ৫ কিলোমিটার রাস্তার কাজ হওয়ার কথা ছিল।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. নাসির উদ্দিন জানান, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সড়ক সংস্কারের বরাদ্দ পাস হলেও নানা জটিলতায় কাজ শুরু করা হয়নি। গত ৩ তারিখ উপাচার্যসহ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ইইডি) এক সভায় দ্রুত কাজ শুরু হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ইইডি) তত্ত্বাবধানে শীঘ্রই কাজ শুরু করা হবে।
জাকসুর পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক তানভীর রহমান বলেন, উপাচার্যের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। তিনি আশ্বাস প্রদান করেছেন দ্রুত কাজ শুরু করার। প্রকল্পের কাজ শুরুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সড়ক নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা দূর হবে আশা করি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের ৫১ ব্যাচের শিক্ষার্থী ইমরান হোসেন হৃদয় বলেন, ফুটপাতবিহীণ সড়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দুর্ঘটনার মূল কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো ভঙ্গুর ও সরু, যেখানে শিক্ষার্থীদের চলাচল করা কষ্টসাধ্য। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এ সকল বিষয়ে উদাসীন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রব বলেন, নানা জটিলতার জন্য কাজ শুরু করা যায়নি। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় নতুন করে কাজ শুরু করা হবে।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসানের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও পাওয়া যায়নি।
