চাকসুর ভিপিকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিলেন চবি ছাত্রদল সেক্রেটারি

চাকসুর ভিপিকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিলেন চবি ছাত্রদল সেক্রেটারি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) উপ-উপাচার্যের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট চলমান পরিস্থিতির মধ্যস্থতা করতে গেলে চাকসুর ভিপিকে উদ্দেশ্য করে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়েছেন শাখা ছাত্রদল সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ আল নোমান।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের ফটকে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন), ডিন ও শিক্ষকদের সামনেই এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে।
প্রতিবেদকের কাছে থাকা এক ভিডিওতে দেখা যায়, চলমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চাকসুর নেতৃবৃন্দরা প্রশাসনিক ভবনে আসেন। সেখানে ভিপি ইব্রাহিম হোসেন রনি বিষয়টা জানার চেষ্টা করেন প্রশাসনিক ভবনে কারা তালা দিল। এ সময় ছাত্রদল ও বামপন্থি নেতাকর্মীদের সঙ্গে চাকসু নেতৃবৃন্দের বাগ্বিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে শাখা ছাত্রদল সেক্রেটারি ভিপির উদ্দেশ বলেন, ‘ভিপি কে, ওর কাছে আমার জবাবদিহি করতে হবে? এরপর তিনি অশ্রাব্য ভাষায় ভিপিকে গালি দেন।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা অতীশ দীপঙ্কর হলের প্রভোস্ট সহযোগী অধ্যাপক নিয়াজ উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, আমি এখন মিটিংয়ে আছি। গালির বিষয়টা বলতে গেলেও কেমন লাগে। এখন উদ্ভূত ঘটনা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। আপাতত এ বিষয়টি স্থগিত রাখো।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা চাকসুর পরিচালক অধ্যাপক ড. জাহেদুর রহমান বলেন, ছাত্ররা ছাত্রদের গালি দেয় কীভাবে? গালি দেওয়াটা আমি শুনিনি।
উল্লেখ্য, চবি উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামীম উদ্দিন খানের একাত্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বক্তব্যের প্রতিবাদে দুপুরে প্রশাসনিক ভবনে তালা দেয় শাখা ছাত্রদল ও বামপন্থী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। বিষয়টা সমাধানে মিটিং করছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
